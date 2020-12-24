Bayburt beyaza büründü

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Bayburt'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava, dün geceden itibaren yerini soğuk hava ve kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte kar kalınlığı kent merkezinde 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Vatandaşlar, otomobillerinin üzerini ve ev ile iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizlediği kentte, belediye ekipleri de mahalle, cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Beyaz gelinliğini giyen kentteki tarihi mekânlarda ise güzel manzaralar oluştu. Aileleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar ise karın tadını çıkardı.

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