Bayburt’ta sokak hayvanları sokağa çıkma kısıtlamasında unutulmadı

Bayburt’ta belediye ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mama bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.
Belediye ekipleri, cuma akşamı başlayan kısıtlama nedeniyle yeteri kadar beslenemeyen sokak hayvanlarını unutmadı. Kent merkezi ve kırsal alandaki kedi ile köpeklere mama ulaştıran ekipler, hayvanlara sevgi gösterisinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.