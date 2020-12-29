Bayburt Üniversitesi “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı

İHA

Bayburt Üniversitesi “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonluğunda yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Bayburt Üniversitesi de gerçekleştirdiği çalışmalarla ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.
İsrafı önlemenin ve kaynakları daha verimli kullanmanın hedeflendiği ‘Sıfır Atık’ Projesi’ne hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla destek olan Bayburt Üniversitesi; bu kapsamda öz verili çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Sıfır Atık Yönetmeliği’ne istinaden ‘Bayburt Üniversitesi Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak bu konudaki sorumluluklarını bakanlığın belirlemiş olduğu kriterlere göre yerine getiriyor.
Bayburt Üniversitesi, ‘Çevre Yönetim Ofisi’nin çalışmaları ile külliye alanlarında ‘Atık Geçici Toplama Alanları’ kurarak çevre kirliliğinin önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması açısından örnek birçok çalışmaya imza atıyor.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından da çalışmalarının yakından takip edildiği ‘Çevre Yönetim Ofisi’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen bu çalışmalar neticesinde Bayburt Üniversitesi, ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazanan ilk üniversiteler arasında yer aldı.
Sıfır atık projesinin önemine dikkat çeken Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; “Kaynakların verimli kullanılmasında hiç şüphe yok ki atıkların doğru bir şekilde bertaraf edilmesi ve uygun olanlarının gerekli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getirilebilmelerini sağlamak son derece önemlidir. Atıkların geri dönüşüm yoluyla kazanılması hem ekonomiye hem de çevreye önemli katkılar sağlamaktadır. Sıfır atık projesi kapsamında üniversitemizde atıkların tamamı prosedürlere uygun şekilde ‘Atık Geçici Toplama Alanları’nda toplanıyor. ‘Çevre Yönetim Ofisi’mizin koordinasyonu ile tüm birimlerde atıkların doğru şekilde toplanması, saklanması ve bertaraf edilmesi hususunda azami özeni gösteriyoruz. Külliyelerimizde yaptığımız çevre düzenlemeleri ile bakanlığımızın belirlenmiş olduğu kriterleri yerine getirerek ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandık. Özenli çalışmalarından ötürü başta Çevre Yönetim Ofisi’miz olmak üzere tüm birimlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta Çoruh nehri buz tuttu
YEREL HABERLER Bayburt’ta Çoruh nehri buz tuttu
Bayburt’ta sokak hayvanları sokağa çıkma kısıtlamasında unutulmadı
YEREL HABERLER Bayburt’ta sokak hayvanları sokağa çıkma ...
Genç Kızılay üyeleri, kısıtlamada kan bağışına dikkat çekti
YEREL HABERLER Genç Kızılay üyeleri, kısıtlamada kan bağışına dikkat ...
Bayburt’ta yapımı devam eden Göçmen Geri Gönderme Merkezi yüzde 75 seviyeye ulaştı
YEREL HABERLER Bayburt’ta yapımı devam eden Göçmen Geri Gönderme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X