Bayburt buz tuttu

Kar yağışının ardından dondurucu soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti. Geceleri eksi 20 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle çeşmeler dondu.

Kış mevsiminin kendini iyice hissettirdiği Bayburt’ta soğuk hava etkisini artırdı. Kar yağışıyla birlikte zeminin beyaza büründüğü Bayburt’ta karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Gece yaşanan aşırı soğuk, normal hayat akışını güçleştiriyor.

Bayburt merkezde kapalı alan dışında bulunan ve suyu açık kalan bir lavabo donarak adeta buzulları andırdı.

Bayburt’ta kış günlerinde kar ve soğuk havanın alışıldık bir durum olduğunu ifade eden bir vatandaş, “Duydum Bayburtuma kar yağmış İstanbul’dan kalkıp geldim memleketime. Özlemiştim kadim şehrimi. Kar ve soğuk burada güzel oluyor” dedi.

Öte Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi birlikte bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği kaydedildi.

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