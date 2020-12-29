Çoruh Nehrini mesken tutan yeşilbaşlı ördekler unutulmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çoruh Nehrini mesken tutan yeşilbaşlı ördekler unutulmadı

İHA

Çoruh Nehrini mesken tutan yeşilbaşlı ördekler unutulmadı

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri zorlu kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda kışı Bayburt’ta geçiren yeşil başlı gövel ördeklere yem bıraktı.
Çetin kış koşulları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına yiyecek temininde bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaban hayatını da unutmuyor. Çalışmalarını yoğun bir mesai ile sürdüren ekipler bu kapsamda kışı Bayburt’ta geçiren yeşilbaşlı gövel ördeklere yem bıraktı.
Çoruh Nehri’nin Kaleardı Mahallesi geçişini mesken tutan yaban ördekleri için nehre yem bırakan ekipler çalışmalarına periyodik olarak devam edecek.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Çetin kış koşulları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yanında yaban hayatını da unutmuyoruz. Çoruh Nehrimizin Kaleardı Mahallesi geçişindeki bir bölgeyi mesken edinen yaban ördekleri bu kış da şehrimizde misafir oluyorlar. Biz de Bayburt Belediyesi olarak bu sevimli konuklarımıza yiyecek temininde bulunmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız da yardımcı olup besliyorlar. Vatandaşlarımızdan ricamız sevimli misafirlerimizi koruyalım ve onlara zarar verebilecek durumlardan kaçınalım. Unutmayalım ki onlar şehrimize emanet. Arzumuz hayvanların zarar görmeden bir hayat sürdürmeleri” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt buz tuttu
YEREL HABERLER Bayburt buz tuttu
Bayburt Üniversitesi “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak ...
Bayburt’ta Çoruh nehri buz tuttu
YEREL HABERLER Bayburt’ta Çoruh nehri buz tuttu
Bayburt’ta sokak hayvanları sokağa çıkma kısıtlamasında unutulmadı
YEREL HABERLER Bayburt’ta sokak hayvanları sokağa çıkma ...
Genç Kızılay üyeleri, kısıtlamada kan bağışına dikkat çekti
YEREL HABERLER Genç Kızılay üyeleri, kısıtlamada kan bağışına dikkat ...
Bayburt’ta yapımı devam eden Göçmen Geri Gönderme Merkezi yüzde 75 seviyeye ulaştı
YEREL HABERLER Bayburt’ta yapımı devam eden Göçmen Geri Gönderme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X