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Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 15 bin 769 oldu

İHA

Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 15 bin 769 oldu

Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 15 bin 769 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de Kasım ayında 102 bin 636 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bayburt’ta da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 15 bin 769 oldu. Bayburt’ta Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 769 adet taşıtın %42,8' ini otomobil, %3,6’sını minibüs, %0,7’sini otobüs, %18,6’sını kamyonet, %4,3’ünü kamyon, %8’ini motosiklet, %0,6’sını özel amaçlı taşıtlar, %21,4’ünü ise traktör oluşturdu. Bayburt Kasım ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 15 bin 769 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 79. sırada yer aldı.
Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %64,8'ini otomobil, %14,2'sini kamyonet, %12,0'ını motosiklet, %5,9'unu traktör, %2,0'ını kamyon %0,5'ini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %10,3 azaldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste %19,1, traktörde %5,1 artarken, motosiklette %33,4, özel amaçlı taşıtlarda %13,7, minibüste %13,3, kamyonette %8,4, kamyonda %8,2 ve otomobilde %6,2 azaldı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %52,9 arttı.
Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda %108,9, traktörde %81,8, kamyonette %81,0, otomobilde %51,3, motosiklette %27,8, otobüste %27,2, özel amaçlı taşıtlarda %20,2 artarken minibüste %27,0 azaldı.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 24 milyon 64 bin 532 oldu.
Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,2'sini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,6'sını motosiklet, %8,1'ini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Kasım ayında 663 bin 614 adet taşıtın devri yapıldı.
Kasım ayında devri(1) yapılan taşıtların %68,7'sini otomobil, %16,6'sını kamyonet, %5,5'ini motosiklet, %4,1'ini traktör, %2,3'ünü kamyon, %2,2'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
OcakKasım döneminde 953 bin 605 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
OcakKasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %56,9 artarak 953 bin 605 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %86,0 azalarak 42 bin 494 adet oldu. Böylece OcakKasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 911 bin 111 adet artış gerçekleşti.
OcakKasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %49,7'si benzin yakıtlıdır.
OcakKasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 547 bin 37 adet otomobilin %49,7'si benzin, %41,4'ü dizel, %5,4'ü LPG yakıtlı olup, %3,5'i elektrikli veya hibrittir. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 44 bin 176 adet otomobilin ise %38,3'ü dizel, %36,8'i LPG, %24,4'ü benzin yakıtlı olup, %0,3'ü elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.
OcakKasım döneminde en fazla 14011500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.
OcakKasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 547 bin 37 adet otomobilin %30,0'ı 14011500, %24,0'ı 15011600, %24,0'ı 1300 ve altı, %15,0'ı 13011400, %5,9'u 16012000, %0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
OcakKasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin 258 bin 278'i beyaz renklidir.
OcakKasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 547 bin 37 adet otomobilin %47,2,'si beyaz, %26,8'i gri, %7,4'ü mavi, %7,0'ı kırmızı, %6,9'u siyah, %1,6'sı turuncu, %1,3'ü kahverengi, %0,6'sı sarı, %0,3'ü yeşil renkli iken %0,8'i diğer renklerdedir.

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