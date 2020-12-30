Bayburt´ta nalbur dükkanında yangın

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA)BAYBURT´ta nalbur dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kent merkezinde cadde üzerinde Süleyman Köse´ye ait nalbur dükkanında, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler, bitişikteki dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2020-12-30 11:22:23
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