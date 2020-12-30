Bayburt Özel İdare Spor'da yeni yönetim göreve başladı

Bayburt Özel İdarespor'un yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının en önemli konusu transfer yasağının kaldırılması ve sarısiyahlı takımın ligde kalabilmesi oldu.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve zor günler geçiren Bayburt Özel İdarespor'da yeni yönetim ilk toplantısını yaptı. Yurt dışında bulunan Başkan Şemsettin Çalışkan ve bir kaç yöneticinin telekonferansla katıldığı toplantının en önemli konusu transfer yasağının kaldırılması ve sarısiyahlı takımın ligde kalabilmesi hakkında fikir alışverişi yapıldı.
Yurt dışında bulunan ve pandemi nedeniyle Türkiye ye gelemeyen Başkan Şemsettin Çalışkan iyi bir yönetim kurulu oluşturduklarını ve oluşturdukları yeni yönetimle hedeflerinin Bayburt Özel İdarespor'u layık olduğu yere taşımak olduğunu söyledi.
Çalışkan, "Öncelikli hedefimiz devre arasına kadar transfer yasağını kaldırıp ardından takımın ihtiyacı olan mevkilere nokta transferler yaparak 2. yarı maçlarını psikolojik olarak daha rahat ortamda oynanmasını sağlamaktır. Bununla birlikte diğer hedefimiz ise şehrimizin kulübü olan Bayburt Özel İdarespor'u bu sene 2. Lig'de tutmayı başarabilmektir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte bunu başarabileceğimize yürekten inanıyorum" dedi.
21 yöneticisi bulunan Bayburt Özel İdarespor yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan
Şemsettin Çalışkan
As Başkan
Hayrettin Koçyiğit
Başkan Vekilleri
Süleymen Seyhan
Süleymen Ağın
Süreyya Türkmenli
Kenan Aktürk
Genel Kaptan
Enis Aslan
Futbol Şubesi Sorumlusu
Şükrü Kayalı
Basın sözcüsü
Selahattin Ekrekli
Tesisleren sorumlu yönetici
Muammer Kobal
Muhasip Üye
Fırat Kocabey
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.