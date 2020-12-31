Anne Üniversitesi üçüncü mezunlarını verdi

Bayburt Üniversitesi, Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hayata geçirilen Anne Üniversitesi kapsamında, üçüncü grup kursiyerler de eğitimlerini tamamlayarak mezun oldular.

Annelerin, kendini tanıması, geliştirmesi ve bu yolla çocuklarını daha bilinçli bir şekilde eğitmesine yardımcı olmak, sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak, üniversiteye gitme fırsatı bulamamış annelerin üniversite ile tanışmalarına imkân sunmak amacıyla Bayburt Üniversitesi, Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hayata geçirilen ‘Anne Üniversitesi’ faaliyetleri kapsamında üçüncü katılımcılar da eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Anne Üniversitesi faaliyetleri kapsamında; 0719 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen üçüncü dönem seminer derslerinde; Bayburt Üniversitesi öğretim elemanları tarafından eğitimler verildi. 26 kursiyerin katılımı ile gerçekleştirilen eğitimler, Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle yapıldı.

Anne Üniversitesi üçüncü grup katılımcılarına yönelik verilen eğitimlerdeki konular, COVID19 pandemi süreci de dikkate alınarak belirlendi. Bayburt Üniversitesi öğretim elemanları tarafından katılımcılara; “Anneler ve Anne Adayları Aile İçi İlişkiler; Aile İçi İletişim, Ekonomik, Sağlık ve Sosyal" konularında iki hafta boyunca eğitimler verildi.

Online olarak düzenlenen seminer derslerinin ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan 26 kursiyere ‘Katılım Belgesi’ verildi.

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