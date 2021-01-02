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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

103 yaşındaki Nazire nine koronavirüsü yendi

DHA

103 yaşındaki Nazire nine koronavirüsü yendi


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT´ta 11 çocuk ve 80 torun sahibi Nazire Battal (103), yakalandığı koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. Battal, "Gençken çok sağlıklıydım, çok yürürdüm ve hiç durmazdım" dedi.
Kent merkezindeki Velişaban Mahallesi´nde yaşayan, 11 çocuk ile 80 torun sahibi Nazire Battal ve oğlu Tevhit Battal (65) rahatsızlanmaları üzerine Bayburt Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Anne ve oğlunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Hastanede tedaviye alınan Nazire Battal, 16 günde koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. Battal taburcu edilirken, oğlu Tevhit Battal da hastalığı atlattı.
`BU YAŞIMA RAĞMEN ÇOK İYİYİM´
Önce gribe yakalandığını zannettiğini anlatan Nazire Battal, "Gençken çok sağlıklıydım, çok yürürdüm ve hiç durmazdım. Bu zamana kadar da hiç hastalık geçirmedim. Hiç yemek aramam, bu yaşıma rağmen çok iyiyim. Allah´a şükür" dedi.
`ANNEM YOĞURDU VE SÜT ÜRÜNLERİNİ ÇOK SEVER´
Nazire Battal´ın oğlu Tevhit Battal da, "Ben de koronavirüse yakalandım. Nasıl bulaştığını bilmiyorum. İlk önce grip zannederek, hastaneye gittik. Yapılan testlerin ardından Covid-19 olduğumuzu öğrendik. Epey sıkıntılı bir süreç geçirdik. Sırtımızda ve başımızda ağrı oldu, aşırı terleme ve sonrasında ise ayaklarımız buz gibi oluyordu, mide bulantısı bizi yordu. Tedavinin ardından sağlığımıza kavuştuk. Annem sağlığına çok dikkat eden bir kadın, özellikle yoğurdu ve süt ürünlerini çok sever. Gençken çok hareketliydi, hiç boş durmazdı. Herkes çok dikkat etsin. Kurallara uyalım, kendi sağlığını düşünmüyorsan toplumun sağlığını düşünmek zorundasın" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2021-01-02 14:08:01

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