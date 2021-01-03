Bayburt İl Özel İdarespor kendi evinde galip geldi

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TFF 2. Lig Kımızı Grup'ta oynanan erteleme maçında Bayburtspor İl Özel İdarespor kendi evinde Tarsus İdman Yurduspor’u 10 mağlup ederek 3 puan aldı.

Genç Osman Stadyumundaki maça hızlı başlayan Bayburt İl Özel İdarespor 45. dakikada Yener Arıca’nın ayağından bulduğu golle 10 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında sonucunu belirleyen gol oldu.

İkinci yarıda maçtan gol sesi çıkmayınca 90 dakika 10 Bayburt İl Özel İdarespor’un galibiyetiyle sona erdi.

Bayburt İl Özel İdarespor aldığı 3 puanla ligdeki puanını 14’e çıkardı.

Bayburt İl Özel İdarespor 6 Ocak 2021 Çarşamba günü deplasmanda Pendik sporla karşılaşacak.

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