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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İKSAD'dan Bayburt Üniversitesine ödül

İHA

İKSAD'dan Bayburt Üniversitesine ödül

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Bülent Bayraktar, 2020 yılının sonunda alanında saygın bir akademik ödül almayı başardı.
İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (İKSAD) 2010 yılından itibaren bilime ve gelişime hizmet eden akademisyenleri, genç araştırmacıları takdir amaçlı verdiği “Bilim Ödülleri” bu yıl on birinci kez sahiplerini buldu.
Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Bülent Bayraktar, yıl içerisinde gerçekleştirdiği akademik çalışmaları neticesinde, 11. İKSAD Bilim Ödülleri kapsamında ödüle layık görüldü.
Öğretim Üyesi Bayraktar; dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer alan Texas, Madrid ve Toulon Üniversitelerinden çok değerli akademisyenlerin görev aldığı IKSAD International Publishing House ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’nün (İKSAD), Bilim Kurulu Üyeleri kararı neticesinde bilim ödülü almaya hak kazandı.
Aldığı ödülden ötürü mutluluğunu ifade eden Öğretim Üyesi Bayraktar; Bayburt Üniversitesi olarak inovasyon yaklaşımını tüm süreçlere yaydıklarını belirterek, Bayburt Üniversitesinin diğer değerli akademisyenleri gibi Bayburt Üniversitesini saygın platformlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini dile getirdi.
2020 yılının sonunda alınan bu ödülün birçok başarının da habercisi olduğuna vurgu yapan Bayraktar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun başta olmak üzere tüm akademik ve idari paydaşlarına çalışmalarındaki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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