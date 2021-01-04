Vali Epcim, Taşocağı ve Kemertaş köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Taşocağı ve Kemertaş köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Epcim, köy ziyaretleri kapsamında hafta sonunu Taşocağı ve Kemertaş köylerinde geçirdi. Köy konaklarında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Epcim, köy sakinleriyle çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu. Köy muhtarlarından köylerin sorunları ve talepleri doğrultusunda bilgiler alan Vali Epcim, eksiklerin giderilmesi konusunda talimatlar verdi. Vali Cüneyt Epcim, "Köy ziyaretlerimize devam ediyoruz. Köylerde ki eksikleri yerinde görmek adına muhtarlarımızdan köylerle ilgili bilgiler alıyoruz. Köy ziyaretlerimiz zaman zaman devam edecek. İlgi ve alakalarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

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