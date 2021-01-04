Bayburt'ta kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye 37 bin 800 TL idari para cezası uygulandı

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Bayburt'ta, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 12 kişiye 37 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir kahvehanede vatandaşların oyun oynamasına izin verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Denetlemelerden kaçmak için kapısı içeriden kilitlenen kahvehaneye yapılan kontrolde içeride bulunan 12 kişiye 1593 sayılı Hıfzıssıhha kanunun 282. maddesine istinaden kişi başı 3.150 TL olmak üzere toplamda 37 bin 800 TL. idari para cezası uygulandı.

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