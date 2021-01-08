Bayburt'ta Covid- 19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta Covid- 19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik devam ediyor

İHA

Bayburt'ta Covid- 19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda temizlik devam ediyor

Bayburt'ta pandemi süresince sık sık temizlenen cadde ve sokaklarda, temizlik çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.
Vatandaşların yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere ara sokaklar, iş yerleri önleri, kaldırım gibi ortak kullanım alanları Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkanarak, dezenfekte edildi. ATM’ler, banklar, dolmuş durakları, çöp kutuları gibi insanların sık temas ettiği yerler titizlikle temizlenerek, hijyenik hale getirildi. Bunun yanı sıra korona virüs vakalarının ciddi azalışta olduğu Bayburt'ta, temizlik çalışmaları ve polis denetimlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği, virüsle mücadelede tedbirlerin sıkı tutulduğu da gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
YEREL HABERLER 'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi
Rektör Coşkun’dan Başkan Pekmezci’ye ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Coşkun’dan Başkan Pekmezci’ye ziyaret
2021 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 2021 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
Milletvekili Battal’dan Vali Epcim’e ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Battal’dan Vali Epcim’e ziyaret
Vali Epcim ve Milletvekili Battal’dan Başkan Pekmezci’ye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Epcim ve Milletvekili Battal’dan Başkan ...
YÖK 2019 yılına ait üniversitelerin karnesini açıkladı!
YEREL HABERLER YÖK 2019 yılına ait üniversitelerin karnesini ...
Turan: “Milletimi omzunda taşıyan onurlu Türk polisimin yanındayım”
YEREL HABERLER Turan: “Milletimi omzunda taşıyan onurlu Türk ...
Çoruh Balığı tezgahta yerini aldı
YEREL HABERLER Çoruh Balığı tezgahta yerini aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X