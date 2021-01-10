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Başkan Pekmezci: “Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır”

İHA

Başkan Pekmezci: “Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır”

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, “Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır” dedi.
Başkan Pekmezci 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır. Bunun yanı sıra bu mesleği yapan gazeteci kardeşlerimiz, düşünceleri ve yorumları ile demokrasinin güçlenmesine katkı sunmakta, yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar.
Kalemini her zaman doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadırlar. En zor şartlara rağmen dünyanın farklı bölgelerinde, çatışma ortamlarında can güvenliklerini riske atarak görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin halkı doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır.
Bu vesile ile Bayburt basınımızın önemli isimlerinden rahmetli Osman Okutmuş’a, rahmetli Yakup Okutmuş’a, rahmetli Aydın Cilara’ya, rahmetli Abdulkadir Nişancı’ya Allah’tan rahmet, Antalya’da tedavisi devam eden Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ile rahatsızlığı bulunan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Yönetim kurulu üyesi İsmail Şimşek’e şifalar diliyorum. Bayburt’a yıllarca basın mensubu kimliğiyle hizmet etmiş bir meslektaşınız olarak tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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