Bayburt Özel İdarespor'da, Topuzoğlu ile yollar ayrıldı

Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE-(DHA) Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel idarespor´da teknik direktör Bülent Topuzoğlu ile yollar ayrıldı.Ligde zor günler yaşayan sarı-siyahlı ekibin, Kırklarelispor´a deplasmanda 3-2 mağlup olmasının ardından teknik heyetle yolların ayrılmasına karar verildi. Bayburt Özel İdarespor Başkanı Şemsettin Çalışkan, "Bayburt Özel İdarespor kulübümüzde teknik direktör Sayın Bülent Topuzoğlu ve ekibi ile yollarımız bugün itibariyle ayrılmıştır. Sayın Bülent Topuzoğlu'na kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz'' diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Bayburt / Merkez Sinan UÇAR
2021-01-11 13:40:36
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