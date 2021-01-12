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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pekmezci, basın mensuplarını Gazeteciler Cemiyetinde ziyaret etti

İHA

Başkan Pekmezci, basın mensuplarını Gazeteciler Cemiyetinde ziyaret etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.
Pekmezci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı ziyarette, ilde görev yapan tüm basın mensuplarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Murat Okutmuş, yönetim kurulu üyeleri Burhanettin Okumuş, Cengizhan Okutmuş, Beşir Kelleci ile Bayburt İHA Muhabiri Öznur Demir, Bayburt Sıla Gazetesi Muhabiri Alperen Selçuk’un bulunduğu ziyarette konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, açıklamalarda bulundu. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’nin 1991 yılındaki kuruluşunda kurucu üye olduğunu hatırlatan Pekmezci, kurucu başkan merhum Hacı Osman Okutmuş’a, Yakup Okutmuş’a, Aydın Cilara’ya Allah’tan rahmet dilerken, şuan tedavi olan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ve cemiyet kurucu üyesi İsmail Şimşek’e şifalar diledi.
Başkan Pekmezci, belediyenin projelerinden de bahsetti. Bayburt Belediyesi’nin Et Entegre tesislerinin bahar ayları ile birlikte faaliyete geçeceğini, bu projeye 3 milyon lira harcadıklarını söyledi. “Bayburt Belediyesi’nin Kızıl Elması”
Bayburt için en önemli eksikliklerden biri olan içme suyu arıtma sistemi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Pekmezci, “Bu sistem Ters Ozmoz denilen bir sistem. DSİ etüt çalışmalarını yaptı, ihalesi yapıldı. Etüt çalışmaları ile beraber alanlar belirlendi. Maden ve Masat’tan birleştirilen su, Gümüşsuyu mevkiinde bir alana geliyor, sistem burada kurulacak. Bu sistemle birlikte suyun içerisinde bulunan kalsiyum ve magnezyumiyonları, yani sudaki sertliğe neden olan maddeler arıtılacak. Burada su 18 metre yüksekte ana depoya basılacak, ondan sonra şehre verilecek. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli izinler alındı. Suyun ana yapısını bozmayacak bir çalışma içindeyiz. Bayburt’un musluklarından arıtılmış su akacak. İnsanımızın su ihtiyacı giderilmiş olacak. Bayburt Belediyesi’nin Kızıl Elması budur. İnşallah bunu başaracağız” dedi.
Başkan Pekmezci, ziyaretinin anısına gazetecilere kalem hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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