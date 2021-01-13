Eski Bakan Ersin Taranoğlu Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti

Eski Bakan ve Milletvekili Ersin Taranoğlu, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

53. ve 55. hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Orman Bakanlığı görevlerinde bulunan ve dört dönem Sakarya Milletvekilliği yapan Ersin Taranoğlu, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Epcim, Bakan Taranoğlu’na ilimiz hakkında bilgi verdi. Vali Epcim, ziyaret vesilesiyle memnuniyet duyduğunu kaydederek Taranoğlu’na teşekkürlerini bildirdi.

Bakan Taranoğlu ise Vali Epcim’e misafirperverliği ve yakın ilgisi dolayısıyla müteşekkir olduğunu ifade etti.

Ziyarette eski Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak ile Cengiz Babaoğlu da yer aldı.

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