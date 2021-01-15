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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta kadın girişimciler kooperatif çatısı altında birleşiyor

İHA

Bayburt’ta kadın girişimciler kooperatif çatısı altında birleşiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlıkları arasında imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü çerçevesinde Bayburt’ta değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen toplantıda il genelinde kadın kooperatiflerinin sayı ve kapsamının genişletilmesine ilişkin görüş ve öneriler görüşüldü.
Toplantı açılışında konuşan Vali Cüneyt Epcim, kadın kooperatiflerinin sayılarının artırılmasına yönelik ülke genelinde ciddi bir gündem oluştuğunu ve aynı heyecanı Bayburt’ta yaşadıklarını ifade etti. Önceki yıllarda konu hakkında çeşitli girişimlerde bulunduklarını anımsatan Vali Epcim, “Bundan sonra daha ciddi düzeyde kadın kooperatiflerinin kurulumu, gelişiminin sağlanması, bunlara sürdürülebilir bir işlev verilmesi gibi bir çalışma pratiği gerçekleştirmek istiyoruz. Burada da girişimci kadınlarımız görmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığın 100 Günlük Eylem Planı’nda kadın kooperatiflerinin kurulması ve yaşatılması başlığına yer verildiğini kaydeden Vali Epcim, tarhun yetiştiriciliği projesini örnek gösterdi. Vali Epcim, “Bayburt ölçeğinde de bunu başarmamız gerekiyor. Geçen yıl özellikle tarhun yetiştiriciliği noktasında sadece kooperatif eksenli düşünmeyelim, yaklaşık 30’a yakın kadın üreticiyi destekledik. Bu üreticilerimizden gelir düzeylerini çok ciddi artıranlar, hatta yıllık bazda asgari ücretin iki katını kazanan üreticilerimiz oldu. Kadınlarımızı biraz daha destekleyebilir miyiz? Bunlar üzerinde biraz daha çalışacağız.” ifadelerini kullandı.
Vali Epcim değerlendirmelerine şu şekilde devam etti: “Konuyla ilgili farklı boyutlar var. Birincisi Tarım Bakanlığı’nın destekleri olabilecek. Bunu özellikle tarımsal üretim kooperatifi bağlamında geçen yıl çalıştığımız kooperatif planı üzerinden gerçekleştirme hedefimiz var. Yine imalata yönelik bir kooperatif; el işçiliğinin, kadınların el emeği göz nuru ile yapabilecekleri şeyler var. Bunları da ikinci bir kooperatifle değerlendirelim. Halk Eğitim Merkezi boyutu çok önem arz ediyor. Buralarda üretilen ürünlerin kooperatiflere entegrasyonunu sağlamamız çok önemli. Tüm bunları etraflıca değerlendirmemiz gerekiyor. Sadece buradaki girişimcilerimiz değil köylerimizde de ciddi üreticilerimiz var. Onları da bu sistemin içerisine dahil edeceğiz. Her köyden iki kadın üretici bulsak kooperatif bazında yaklaşık 400 üreticiye ulaşmış oluruz. Bu manada işimiz çok zor değil. Yeter ki biraz gayret edelim. Önemli olan bir kooperatif kurmak değil onu nasıl sürdürülebilir kılarız, biz yokken nasıl bu kurumlar daha fazla gelişebilir her zaman bunu düşünmemiz lazım. Bu manada kurduğumuz ve kuracağımız kooperatifimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. ”
Vali Cüneyt Epcim’in değerlendirmeleri sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile Ticaret il Müdürü Erkan Zengin kadın girişimciler ile kooperatiflere yönelik desteklerden bahsetti.
Toplantı kadın girişimcilerin deneyimlerini paylaşmalarıyla sona erdi.
Toplantıya Büşra Epcim, Vali Yardımcısı Burak Çimşir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Abdurrahman Müftüoğlu ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

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