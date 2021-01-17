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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta kar yağışı

İHA

Bayburt’ta kar yağışı

Bayburt'ta aralıklı etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen yağış, kent merkezini beyaza bürüdü. Ağaç ve binaların üzerleri karla kaplanan kentte, kısıtlamadan muaf olan bazı araç sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kentte etkili olan karla birlikte belediye ekipleri, yollarda buzlanmanın önüne geçmek için kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekiplerinin yanı sıra Özel İdare ve Karayolları ekipleri de bölgede çeşitli noktalarında kar küreme çalışması yaptı. Aralıklarla etkili olan kar, Bayburt Erzurum arasındaki Kop Dağı Geçidi'nde trafikte aksamalara neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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