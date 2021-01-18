Bayburt´ta karlı yollar açılıyor

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)BAYBURT´ta ekipler, etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Karadeniz´in yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Bayburt´ta gece saatlerinde etkili olan karla birlikte alarma geçen belediye ekipleri, yollarda buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekiplerinin yanı sıra Özel İdare ve Karayolları ekipleri de kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgenin çeşitli noktalarında kar küreme çalışması yapıyor.
Kentte, trafik ekipleri de sürücüleri, düşük hızda seyretmeleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2021-01-18 10:25:55
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