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Yurdun doğusu buz tuttu Yılın en soğuk gecesinin yaşandığı Doğu Anadolu’da şelaleler, göller, dereler dondu

İHA

Yurdun doğusu buz tuttu Yılın en soğuk gecesinin yaşandığı Doğu Anadolu’da şelaleler, göller, dereler dondu

Kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisini artırdığı Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da 2021 yılının en soğuk gecesi yaşandı. Soğuk hava şelaleleri, gölleri, dereleri dondurdu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı'da kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, hava az bulutlu ve açık geçecek. Doğu Anadolu’da, sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis bekleniyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 32, Ardahan ve Kars'ta 24, Erzurum'da 20, Iğdır ve Erzincan'da 13, Tunceli'de 10, Bayburt’ta 18, Kop Kayak Merkezinde 20 derece olarak ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 2, Ardahan ile Iğdır'da 3, Kars'ta 5, Erzurum'da 7, Ağrı'da 15 ve Bayburt’ta 3 derece olması öngörülüyor.
Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 106, Sarıkamış'ta 62, Konaklı'da 43, Ergan’da 60, Kop’ta 55 santimetre ölçüldü. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğu bölgede, vatandaşlarla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Aşırı soğuklar Bayburt’ta Sırakayalar, Erzincan’da Girlevik şelalesi ile yurdun doğusundaki birçok göl ve derenin yüzeyini dondurdu. Adeta Sibirya’yı andıran bölgede soğuk hava günlük hayat akışını olumsuz yönde etkiledi. Soğuk hava nedeniyle birçok ilde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Araçlarının camını buzdan kazıyarak yola çıkan vatandaşlar, “Bu günler oldukça soğuk. Bu gecede herhâlde en soğuk geceyi yaşadık.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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