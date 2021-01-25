Bayburt’ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında çiftçilere koyunları teslim edildi

Bayburt’ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” kapsamında çiftçilere koyun dağıtıldı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Buğdaylı ve Yedigözeler köylerinde vatandaşlarla buluştu. “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi” kapsamında küçükbaş hayvanlarını teslim alan Kadir Gülhan ve Muhammet Alkan’la bir araya gelen Vali Epcim, “Özellikle koyun yetiştiriciliği noktasında Türkiye’de en önemli vilayetlerden birinin Bayburt olduğunu düşünüyoruz. Çünkü toplam alanının yüzde 60’ının mera varlığı olarak değerlendirilebileceği düşünüldüğünde Bayburt bu proje kapsamında önemli katma değer sunacak. Milli ekonomiye büyük katkısı olacak. Yerelde çiftçimize çok büyük katkısı olacak. Bayburt içinde köylerimizin geniş, kaliteli meraları olması sebebiyle özel bir yeri olduğunu biliyoruz.” dedi.

Vali Epcim daha sonra Buğdaylı ve Yedigözeler köylerinde ev ziyaretlerinde bulundu.

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