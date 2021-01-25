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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çoruh Nehri dondu, havaya atılan sıcak su, buz oldu

DHA

Çoruh Nehri dondu, havaya atılan sıcak su, buz oldu


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA) BAYBURT´tan geçen ve dünyanın akış hızı en yüksek nehri özelliğini taşıyan Çoruh Nehri´nin yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Termometrelerin özellikle gece sıfırın altında 24 dereceyi gösterdiği saatlerde havaya atılan sıcak suyun donarak, kristalleştiği anlar, görsel güzellik oluşturdu.
Karadeniz´in yüksek kesimlerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Erzurum'daki Mescit dağlarından çıkarak 376 kilometre sonra Batum'dan Karadeniz'e dökülen, dünyanın akış hızı en yüksek nehri özelliğini taşıyan ve Bayburt´tan da geçen Çoruh Nehri´nin yüzeyi, buzla kaplandı. Bölgedeki en düşük sıcaklık sıfırın altında 24 derece olarak ölçüldü. Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan nehir kıyısında da seyirlik manzaralar oluştu. Kent sakinlerinin, hava sıcaklığını test etmek için havaya attıkları sıcak suyun donarak, kristalleşmesi, ilgi çeken görüntüler oluşturdu.
Vatandaşlardan Davut Doğan, soğukların doncurucu olduğunu söyleyerek, "Kar yağışı dona çevirdi. Hatta kirpiklerim bile dondu. Seviyoruz kar yağışını, nimettir, şükürler olsun" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2021-01-25 10:23:35

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