Bayburtspor teknik direktörü Yılmaz: Kimse endişelenmesin ligde kalacağız

Sinan UÇAR, Bayburt DHA Misli.com 2.lig Kırmızı grupta ilk yarıda bekleneni vermeyen Bayburt Özel İdarespor, kadroda revizyona gitti. Önce teknilk direktör değişikliği yapan Karadeniz ekibinde yeni yönetim transfer yasağını kaldırarak gerekli bölgelere transfer için kolları sıvadı. Teknik direktörlüğe Hakan Yılmaz'ı getiren Sarı Siyahlı yönetim ilk yarıdaki kadrodan 13 oyuncu ile yollarını ayırıp 13 yeni transfer yaparak takımı güçlendirdi. Hazırlıklarını günde çift idmanla sürdüren Bayburt Özel İdarespor'da teknik direktör Hakan Yılmaz hedeflerini, beklentilerini ve yapmak istediklerini değerlendirdi.BAŞKANIN PROJELERİNE İNANDIĞIMIZ İÇİN GÖREVİ KABUL ETTİK

1977 Ankara doğumlu Hakan Yılmaz uzun yıllar profesyonel futbol oynadıktan sonra hocalığa başladı. 5 yıl 2. lig'de Çankırıspor'da çalıştı. Şimdi Bayburt Özel İdarespor'la anlaşan genç hoca, "Bayburtla ilgili ilk yarıda kalan kötü işlerin ve izlenimlerin düzeltilmesi adına görevi kabul ettik. Biz buraya gelirken bir sürü plan program hazırladık. Şu an o plan program dahilinde Bayburt Özel İdarespor'un iyi kulüp olması için başkan, yönetim, hem de biz yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

BAŞARI KURUMSALLIKTAN GEÇİYOR...ÖNCELİĞİMİZ İYİ KULÜP OLMAK

Başkanın teklifini kurumsal kimliğin gerçekleştirilebileceğine inandığı için kabul ettiğini belirten Yılmaz; "Yoksa kulüp alma gibi bir derdim yok zaten. Ama başkanın burayı iyi bir kulüp yapma isteğini gerçekten gördüm. Hedefimiz Bayburtspor'u iyi kulüp yapmak. Bu noktada başkanla beraber aynı paraleldeyiz. Buranın önce iyi kulüp olması lazım. İyi takımları para ile yapıyorsunuz fakat o iyi takımlar oyuncuların sözleşmeleri bittikten sonra kötü bir kulüp olarak karşınıza çıkıyor. Bu kadar borcun-harcın, transfer yasağının olduğu bir ortamdan nerelere gelindi. İlk yarıda yemek ve kahvaltı çıkmayan bir kulüpten Bayburtspor'un geri dönüşünü iyi görmek lazım. İyi gidiyoruz, yaptığımız plan ve programlar ligde krizi bir an önce atlatmak üzerine kuruldu. Periyodumuz belli. Kaçıncı hafta ne yapacağımızı biliyoruz. Ondan sonra neye dokunacağımız, kulübün içerisinde neler yapabileceğimizi, hepsini planladık ve bu şekilde devam edeceğiz" diyerek hedeflerini sıraladı. 44 yaşındaki teknik adam şöyle devam etti:

YEPYENİ BİR TAKIM KURDUK

İlk süreçte takımdan Nezir Özer, Ahmet Keleş, Kadir Örentepe, Sinan Altınel, Taha Yavuz Yılmaz gibi yaklaşık 12-13 tane oyuncu gönderdik. İlk yarıdaki takımdan ilk 11'de oynayan üç oyuncu kaldı. Diğer oyuncular da bu takımda oynayamayacaklarını anladıkları için ayrılmak istediler biz de kabul ettik. Bu oyuncuların yerine 13 oyuncu aldık, bir stoper bir de orta saha oyuncusu alarak transferi bitirmek istiyoruz.

LİG'DE KALACAĞIZ, DOĞRU ADAMLARLA KALACAĞIZ

Hedefimiz şu; ligde kalırız. Ligde kalırken yine dünya kadar borca girerek değil, doğru yapılanma, sene sonu çok az borcu olan ödenebilecek bir rakama inip, kulüp ve kurumsal kimliği oluşturup saha sonuçlarını da beraber gelmesini sağlamak. Amacımız bu. Tabii ki ligde kalmak için göreve geldik, kalacağız da .Ama bunlar olurken yakıp yıkarak, seneyi kaybederek değil, denge mekanizmasını unutmadan yapmamız lazım.

OLUŞTURDUĞUMUZ KADRO BU YÜKÜ KALDIRABİLECEK GÜÇTE

Bayburt camiası ver Bayburt halkı ligde kalma endişesi yaşamamalı. Çünkü oluşturduğumuz ve oluşturacağımız kadro bu yükün altından kalkacak güçte .Tabii ki şu an puan krizi yaşıyoruz ama sakin olmak zorundayız. Rahat değil, temkinli olmak lazım. Sakin ve temkinli olduğumuzda yavaş yavaş bu krizi atlatacağız. Hep birlikte iyi çalışarak ligde kalırız onunla ilgili her hangi bir endişemiz yok.

KURMSALLAŞMA,TESİSLEŞME SAHA SONUÇLARINDAN DAHA ÖNEMLİ

Bir kulübün genel itibarı, genel vizyonu, misyonu, olmalı. Buraya gelen oyuncu şunu da bilmeli, ben Bayburt´a geldim burada oynarsam iyi bir takıma transfer olurum. bu kulübün genel piyasası iyi. Bayburt'tan iyi futbolcular çıkıyor. Bayburt iyi oyuncular alıyor ve satıyor. Paranız bitince oyuncu da gelmiyor ama itibarınız varsa oyuncu yine de gelir. Dünyaları harcayıp 2 eksik oyuncu alıp bir tesis yapamaz mıyız veya antrenman sahamız olmaz mı? bunlar saha sonuçlarından daha önemli şeyler. Saha sonuçları bir şekilde gelir. İyi çalışırsın, oyuncuyu inandırırsın, motive edersin, primi yükseltirsin başarı gelir.

Taraftar sadece başarıya endeksli durumda tesisleşme, kurumsal kimlik onlar için önem arzetmeyebiliyor bazen.

Taraftar sadece saha sonuçlarına bakar, bunun arkasını görmez artık bu da değişmeli. Artık camialarda taraftarlarda bilinçlendi. Kulübün tesis olmadığını görüyor. Artık taraftar sadece saha sonuçlarına kanalize olmuyor. Ülkede çok şey değiştiği gibi bu düşüncelerde değişiyor. Ben Bayburtspor camiasının da kesinlikle bu noktada değişime uğrayacağını düşünüyorum. Bence onlarında artık iyi bir kulüp olma yolunda bilinçlendiğine inanıyorum. Eskiden önüne gelen parasını alamadığı, yemek ve kahvaltının çıkmadığı dönemde tabiri caizse Bayburtspor'a salıyordu. Bunlar artık yaşamayalım. Çünkü bu şehrin imajını zedeliyor. Bayburt şehri kötü anılmamalı. Çıkıyor oyuncular biz burada açız diye bağırıyorlar. Bu sadece Bayburtspor meselesi değil şehrin meselesi oluyor. Kötü anılıyor. Düşünün TFF 2.ligde oynuyorsunuz oyuncular açız diye bağırıyorlar. Bu Bayburt halkını ilgilendirmiyor mu? Sadece kazandığı veya kaybettiği maçlar mı ilgilendiriyor. DHA-Spor Türkiye-Bayburt Sinan UÇAR

