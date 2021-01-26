Erbakan’ın yol arkadaşlarından Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti

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Saadet Partisi’nin merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşlarından Bayburtlu Derviş Yıldırım namaz kıldığı esnada vefat etti.

Milli Görüş camiasının önde gelen isimlerinden olan Derviş Yıldırım, Bayburt’ta camide namaz kıldığı sırada kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti. Yıldırım'ın secdede vefat ettiği anların görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı.

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