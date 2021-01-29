Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor

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Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kop Dağı Geçidi’nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar, BayburtErzurum arasındaki D915 karayolunun 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'ni beyaza bürüdü. Sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 50 metreye kadar düştüğü güzergahta, kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Trafik ekipleri, söz konusu güzergahı kullanacak sürücüleri, yavaş seyretmeleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

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