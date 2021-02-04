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Bayburt asayiş ekipleri dedektif gibi iz sürerek altınlara ulaştı Telefon aracılığıyla dolandırılan aile 3 ay sonra ziynet eşyalarına kavuştu

İHA

Bayburt asayiş ekipleri dedektif gibi iz sürerek altınlara ulaştı Telefon aracılığıyla dolandırılan aile 3 ay sonra ziynet eşyalarına kavuştu

Bayburt’ta telefonla kendilerini 'polis' olarak tanıtan ve adınız 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ)' karıştı denilerek dolandırılan ailenin altınları, 3 ay sonra Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bulunarak, Hasan ve Hafize Demiray çiftine teslim edildi.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri adeta dedektif gibi çalışarak dolandırıcılara ziynet eşyalarını kaptıran ailenin mağduriyetini giderdi. Bayburt'ta 3 Kasım 2020'de gerçekleşen olayda kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, Hasan Demiray isimli vatandaşı aradılar. Adana'dan Bayburt'a gelerek bizler polisiz, adınız FETÖ olaylarına karıştı evinizdeki altınlarınızı bizlere teslim edin" şeklinde konuşan dolandırıcılar, Hasan Demiray isimli vatandaşı kandırarak, eşine ulaşmayı başardılar. Hasan Demiray ile görüşen dolandırıcılar, "Eşinizin numarasını bize verin. Evdeki ziynet eşyalarını bizlere teslim etsin, bizler polisiz. Altınlarınız bir süreliğine güvende olur." şeklinde konuşarak eşinin numarasını aldı. Hasan Demiray'ın eşinin numarasını sözde polislere vermesi üzerine, dolandırıcıların eve giderek Hafize Demiray'a eşiyle görüştüklerini, bu sebepten ötürü altınlarını kendilerine teslim etmesi gerektiğini söylediler. 8 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın, 4 adet tam altınları Hafize Demiray'dan alan 4 şahıs, izlerini kaybederek Adana'ya kaçtılar.
Olaydan şüphelenen Demiray çifti, polisi arayarak durumu anlattıklarında dolandırdıklarını anladı. Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekibi ve Adana polisinin işbirliğiyle dolandırıcılar Adana'da yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden araç şoförü S.O., tutuksuz yargılanırken, diğer 3 şahıs H.O, C.I, E.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu yargılanan şahıslardan birinin altınları geri vereceğini söylemesi üzerine, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan altınları alarak, Bayburt'taki aileye teslim etti.
"Vatandaşlar dikkat etsin, kimse kandırılmasın"
Altınlarına kavuşan mağdur Hasan Demiray, çalışmalarından dolayı polislere teşekkür ederek, "3 ay önce dolandırıcılar tarafından dolandırıldık, Emniyet Müdürlüğümüz sayesinde altınlarımız bulundu. Emniyet Müdürü Ayhan Bodur başta olmak üzere teşkilatına çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerini asker, polis, savcı olarak tanıtan kişilere kesinlikle inanmayın, polis kimliği adı altında kimse kandırılmasın, polis olarak kendilerini tanıtan kişilere kimse parasını kaptırmasın, vatandaşlarımız bu hususta dikkatli olsunlar" diye konuştu.

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