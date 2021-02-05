Sokak hayvanları için besleme istasyonları kuruluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak hayvanları için besleme istasyonları kuruluyor

İHA

Sokak hayvanları için besleme istasyonları kuruluyor

Bayburt Belediyesi tarafından sokak hayvanları için besleme istasyonları kuruluyor.
Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ile ilgili daha önce birçok çalışma gerçekleştiren Bayburt Belediyesi bu çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının daha iyi beslenebilmesi adına şehrin muhtelif yerlerine “Sokak Hayvanları Besleme İstasyonları” kuruyor.
Özellikle zorlu kış şartlarının beraberinde getirdiği olumsuzluklar ve pandemi dolayısıyla yiyecek bulmakta oldukça zorlanan sokak hayvanlarının sıklıkla gezdiği noktalara kurulan sokak hayvanları besleme istasyonları sayesinde ekipler tarafından düzenli olarak bırakılan mamalara daha rahat ulaşabilecekler.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, sokak hayvanlarının aç kalmaması yönünde titizlikle davrandıklarını belirterek, “Can dostlarımızın Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin düzenli olarak bıraktığı mamalara ulaşımını sağlamak adına güzel bir çalışmaya imza atarak sokak hayvanları için besleme istasyonları kuruyoruz. Bu istasyonların özelliği hayvan yemlerinin yere temas etmemesi ve hayvanların yemlere daha kolay ulaşması. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar can dostlarımız bize emanet.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de nüfusu en az olan il 81 bin 910 kişi ile Bayburt oldu
YEREL HABERLER Türkiye’de nüfusu en az olan il 81 bin 910 kişi ile ...
Bayburt asayiş ekipleri dedektif gibi iz sürerek altınlara ulaştı Telefon aracılığıyla dolandırılan aile 3 ay sonra ziynet eşyalarına kavuştu
YEREL HABERLER Bayburt asayiş ekipleri dedektif gibi iz sürerek ...
Bayburt Üniversitesi lisansüstü programlarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi lisansüstü programlarına yoğun ...
Şehit Mete Okur mezarı başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit Mete Okur mezarı başında dualarla anıldı
Bayburt’ta köy yollarında kar temizleme çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta köy yollarında kar temizleme çalışması ...