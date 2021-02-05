Rektör Coşkun’dan görevde yükselen ve göreve yeni başlayan akademisyenlere ziyaret

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, görevde yükselen ve göreve yeni başlayan akademisyenleri ziyaret etti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeliğine yükselen öğretim üyeleri ile göreve yeni başlayan akademisyenleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Bayburt Üniversitesi akademik birimlerinde görev yapan personelleri odalarında ziyaret eden Rektör Coşkun, yeni unvanlarından dolayı tüm öğretim üyelerini tebrik etti.

Gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretlerinde, genç üniversite olmasına rağmen Bayburt Üniversitesinin hızlı bir gelişim içinde olduğunu ifade eden Rektör Coşkun, akademisyenlerin bilimsel araştırma ve projelerini de imkânları ölçüsünde destekleyeceklerini belirtti. Öğretim üyelerine, ülkemizin akademik alandaki artan gayret ve çabalarını da hatırlatan Rektör Coşkun, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden öğretim üyeleri ise Bayburt Üniversitesinin bir ferdi olarak görev yapmaktan onur duyduklarını dile getirerek, çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini ifade ettiler.

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