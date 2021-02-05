Bayburt’ta lapa lapa kar yağışı

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Lapa lapa yağan kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışıyla birlikte esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Kara yolu yol ağında bulunan Bayburt Gümüşhane arasındaki Vauk Dağı ve BayburtErzurum arasındaki Kop Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, " Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 58 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.