Bayburt Üniversitesi, “YÖK-Anadolu Projesi”nde Gazi Üniversitesi ile eşleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi, “YÖK-Anadolu Projesi”nde Gazi Üniversitesi ile eşleştirildi

İHA

Bayburt Üniversitesi, “YÖK-Anadolu Projesi”nde Gazi Üniversitesi ile eşleştirildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen “YÖKAnadolu Projesi”nin tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Anadolu’daki yeni gelişen 15 genç üniversitenin, 12 kıdemli üniversite ile eşleştirildiği proje kapsamında Bayburt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ile eşleştirildi.
YÖK Anadolu Projesi adıyla başlatılan ve Anadolu'daki yeni kurulan veya gelişmekte olan genç üniversitelerin, belirlenen bazı alanlarda gelişiminin diğer üniversitelerce desteklenmesi amacıyla başlatılan Anadolu Projesinin tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın konuşmaları ile başlayan tanıtım programına ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın yanı sıra 12 kıdemli ve 15 genç üniversite rektörü ile akademisyenler katıldı.
2006 yılından sonra kurulan 15 genç üniversitenin, 2006 yılından önce kurulan ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş 12 kıdemli üniversite ile eşleştirme yapıldığı projede Bayburt Üniversitesi “Genç Üniversite” olarak inşaat mühendisliği, beslenme ve diyetetik, matematik eğitimi, okul öncesi eğitim, İngiliz dili eğitim alanlarında Gazi Üniversitesiyle eşleştirildi. Böylece Bayburt Üniversitesi’nin bu alanlarında eğitim gören öğrencileri, eşleştirildikleri Gazi Üniversitesinden ders alabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta kar yağışı altında cuma namazı
YEREL HABERLER Bayburt’ta kar yağışı altında cuma namazı
Bayburt’ta lapa lapa kar yağışı
YEREL HABERLER Bayburt’ta lapa lapa kar yağışı
Başkan Yöney'den kredi ertelemesine yönelik açıklama
YEREL HABERLER Başkan Yöney'den kredi ertelemesine yönelik açıklama
Bayburt’ta narkotik suçlarla mücadele kararlılıkla devam ediyor!
YEREL HABERLER Bayburt’ta narkotik suçlarla mücadele kararlılıkla ...
Rektör Coşkun’dan görevde yükselen ve göreve yeni başlayan akademisyenlere ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Coşkun’dan görevde yükselen ve göreve yeni ...
Sokak hayvanları için besleme istasyonları kuruluyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için besleme istasyonları kuruluyor
Türkiye’de nüfusu en az olan il 81 bin 910 kişi ile Bayburt oldu
YEREL HABERLER Türkiye’de nüfusu en az olan il 81 bin 910 kişi ile ...
Bayburt asayiş ekipleri dedektif gibi iz sürerek altınlara ulaştı Telefon aracılığıyla dolandırılan aile 3 ay sonra ziynet eşyalarına kavuştu
YEREL HABERLER Bayburt asayiş ekipleri dedektif gibi iz sürerek ...
Bayburt Üniversitesi lisansüstü programlarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi lisansüstü programlarına yoğun ...