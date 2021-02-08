Bayburt'ta dondurucu soğuklarda baraj gölü buz tuttu

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Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) BAYBURT´ta dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Demirözü Baraj gölünde seyirlik manzara oluştu.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelerde seyrettiği kentte bazı göletler dondu. Kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Demirözü Barajı´nın yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Ayrıca kafes balıkçılığının yapıldığı baraj gölündeki balık kafesleri de buz kütlelerinin arasında kaldı. Baraj gölünde kartpostallık görüntüler oluşunca vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2021-02-08 09:45:27



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