Bayburt için şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre Bayburt’un da aralarında bulunduğu 34 şehir için kuvvetli rüzgâr, 28 şehir için rüzgâr, sel ve çığ beklenildiği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra batı kesimlerden itibaren etkili olmaya başlayacak olan güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, Marmara'nın doğusu, İç Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına (5070 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (6090 km/sa), yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (4070 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Sarı uyarı verilerek kuvvetli rüzgârın beklendiği şehirler arasında Bayburt’ta yer aldı.

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