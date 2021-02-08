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Aşı randevusuna sazıyla gelen halk ozanından 'korona' türküsü

DHA

Aşı randevusuna sazıyla gelen halk ozanından 'korona' türküsü


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) BAYBURT´ta aşıklık geleneğini devam ettiren halk ozanı sağlık çalışanı Ali Sırrı Çoban (59), sazı ve yöresel kıyafetiyle geldiği sağlık ocağında önce aşısını yaptırdı, ardından da `korona´ isimli türküsünü seslendirdi. Aşı ekibi, sazı ve sözüyle görevlerine renk katan Çoban'a alkışlayarak teşekkür etti.
Bayburt´ta yaşayan ve Aşık Süphani mahlasıyla 30 yıldır aşıklık kültürün yaşatılmasına katkı sunan Ali Sırrı Çoban, Covid-19 aşısını yaptırmak için sağlık ocağına gitti. Aynı zamanda sağlık çalışanı da olan Çoban, yöresel kıyafetlerini giyip, eline aldığı sazıyla aşı rendavusuna gelmesi, görenleri tebessüm ettirdi. Sağlık ocağında aşısını olan Çoban, yarım saat dinlendikten sonra sazı eşliğinde `korona´ ismini verdiği türküyü seslendirdi. Doktor, hemşire, anestezi teknikeri ve yardımcı personelden oluşan aşı ekibi, sazı ve sözüyle görevlerine renk katan Çoban'a alkışlayarak teşekkür etti.
`BEN AŞIMI VURULDUM, SİZLER DE AŞINIZI OLUN´
Herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden Ali Sırrı Çoban, "Ben bir sağlık çalışanıyım ama aynı zamanda da bir halk ozanıyım, üzerimdeki bizim yöresel kıyafetimizdir. Ben bütün aşık arkadaşlarıma sesleniyorum. Ben aşımı vuruldum, sizler de gelin aşınızı olun, öncülük edelim. Herkesin önlemlere uyması gerekiyor. Devlet büyüklerimizin, çağrılarına uymamız lazım. Maskemizi mutlaka takalım, getirilen yasaklara uyalım. Allah razı olsun devletimizden. Ben geldim, aşımı vuruldum. Sırası gelen de gelip aşısını vurulsun. İnşallah bu hastalığı üzerimizden atarız" dedi.
Bu tür etkinliklerin kendilerine moral olduğunu ifade eden Doktor Can Şahin, çok mutlu olduklarını belirtti. Hemşire Asiye Kelleci ise, "Morale ihtiyacımız olan bugünlerde Aşık Süphani olarak tanıdığımız Ali ağabeyimiz bize geldi. Hem aşısını oldu hem de bizlere destek oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Aşık Süphani´nin sazı eşliğinde seslendirdiği türkünün sözleri şu şekilde:
İbret için doğup geldin dünyaya
Zalimlerle işin olsun korona, vay
Zalimin zulmünden çok canlar aktı
Mazlumların ahı cihanı yaktı
Nemrutlara gelen bu sinek haktı
Zalimlerin olsun korona vay
Siyonistler hepsi imana geldi
Zalimlerle işin olsun korona vay
Evlerimiz mevzi, duamız derman
Zalimlerle işin olsun korona
Tevekkül edelim şerri salalım
Süphani´dir birlik olup varalım
Zalimlerle işin olsun korona vay.
DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2021-02-08 10:03:09

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