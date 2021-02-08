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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Biz gavurun ne dediği değil milletin ne dediğine bakıyoruz”

İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Biz gavurun ne dediği değil milletin ne dediğine bakıyoruz”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Biz gavurun ne dediği değil milletin ne dediğine bakıyoruz” dedi.
AK Parti Bayburt 7. Olağan İl Kongresi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile bağlanarak teşkilat mensuplarına hitap etti. Yapılan oylamada mevcut İl Başkanı Hacı Ali Polat AK Parti Bayburt İl Başkanlığına yeniden seçildi.
Kongrede açılış ve protokol konuşmalarının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, hitabette bulundu.
Kurtulmuş, Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 19 yıllık bu süreç içerisinde fevkalade önemli adımlar atıldığını kaydederek, “Önceden hatırlıyorum acaba dışarısı ne der. Acaba Avrupa Birliği ne der. Acaba ABD ne der, IMF ne der. Acaba falanca ne der filanca ne der. Türk siyaseti kendisini hizaya sokuyordu. Biz diyoruz ki gavurun ne dediği değil milletin ne dediğine bakıyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Ne dediler Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kara sınırlarının dışına çıkamazsınız. Elimizde kimin ne söylediğinin kayıtları var. Biz ne yaptık Libya hükümetiyle anlaşarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını koruduk. Mavi vatanımıza sahip çıktık. Eğer biz dışarısı ne der diye baksaydık Oruç Reis gemimiz etrafında Türk firkateynleri, üstünde Türk helikopterleri ve savaş uçaklarıyla Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arayamazdık. Onlar ne der diye bakmadık milletimizin ihtiyacı, milli menfaatimiz nedir diye ona baktık ve bu adımları attık.” diye konuştu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, geldiği yolu unutanların gideceği istikameti de unutabileceklerini belirterek, “Siyasi hareketlerin önündeki en önemli mesele hedefte bir dava şuuruna sahip olan, yeniden güçlü bir Türkiye kurma idealine sahip olan AK Parti’nin en önemli meselesi geldiği yönü unutmaması gittiği istikameti kaybetmemesi. Geldiği yolu unutanlar Allah muhafaza gideceği istikameti de unutabilirler. Onun için diyoruz ki bu yolun yolcularının sağlam bir şekilde Türkiye’nin hem yakın geçmişini hem de yakın geleceğini çok iyi şekilde özümsemesi lazım. Allah’ın izniyle AK Parti kadroları olarak işte bu kongreler vasıtasıyla, bu söz verme törenleri vasıtasıyla Türkiye’nin her yerinde yeniden güçlü bir şekilde kardeşliğimizi artırarak, saflarımızı sıklaştırarak yolumuza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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