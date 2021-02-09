Bayburt´ta kardan kapanan yol 4 saate açıldı

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Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) BAYBURT´ta etkili kar yağışı nedeniyle kapanan Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali´ne (RES) giden yol, İl Özel İdare ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla ulaşıma açıldı.Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü Bayburt´ta, İl Özel İdaresi Konursu şantiyesine bağlı ekipler, köy yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmaları sürdürüyor. 2 bin 330 rakımlı zirvede, 1 ay önce faaliyete başlayan Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali´ne ulaşımın sağlandığı yol, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Çalışanların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, iş makineleri eşliğinde bölgeye gitti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kapanan yol ulaşıma açıldı. Bayburt Karayolları 106.Şube şefliğine bağlı ekipler ise Trabzon-Araklı-Bayburt karayolu üzerinde bulunan Salmankaş Geçidi´nde kar temizleme çalışması yaparak, tonlarca karı yoldan temizledi.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ

2021-02-09 13:34:42



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