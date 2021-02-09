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Bayburt´ta kardan kapanan yol 4 saate açıldı

DHA

Bayburt´ta kardan kapanan yol 4 saate açıldı


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) BAYBURT´ta etkili kar yağışı nedeniyle kapanan Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali´ne (RES) giden yol, İl Özel İdare ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla ulaşıma açıldı.Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü Bayburt´ta, İl Özel İdaresi Konursu şantiyesine bağlı ekipler, köy yollarında kar temizleme ve yol açma çalışmaları sürdürüyor. 2 bin 330 rakımlı zirvede, 1 ay önce faaliyete başlayan Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali´ne ulaşımın sağlandığı yol, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Çalışanların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, iş makineleri eşliğinde bölgeye gitti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kapanan yol ulaşıma açıldı. Bayburt Karayolları 106.Şube şefliğine bağlı ekipler ise Trabzon-Araklı-Bayburt karayolu üzerinde bulunan Salmankaş Geçidi´nde kar temizleme çalışması yaparak, tonlarca karı yoldan temizledi.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2021-02-09 13:34:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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