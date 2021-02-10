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Bayburt Belediyesi Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. oturumu yapıldı

İHA

Bayburt Belediyesi Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. oturumu yapıldı

Bayburt Belediyesi Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. oturumu Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Başkan Pekmezci’nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Maddelerin sırasıyla görüşülerek karar bağlanmasının ardından toplantı sona erdi.

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