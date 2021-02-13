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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Belediyesi’nden sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama

İHA

Bayburt Belediyesi’nden sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama

Vatandaşların sokak hayvanlarının şehirden tamamen toplanması taleplerine karşı Bayburt Belediyesi yazılı açıklama yaptı.
Bayburt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Son günlerde vatandaşlarımızdan gelen sokak hayvanlarının şehrimizden tamamen toplanıp belediyemiz bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülmesi talepleri üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
Ülkemizde 2004 yılında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununu kabul edilerek 2006 yılında da “Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği” yayınlanmıştır.
5199 sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliği gereğince sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve alındıkları ortama geri bırakılması gibi hususlara yönelik bir takım esaslar belirlenmiştir.
Yayınlanan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 7’nci maddesinde “geçici bakım evleri” tabirinin kullanıldığını, buradaki amacın yaşlı, hasta, güçten düşmüş hayvanlar ile kısırlaştırılmış hayvanların operasyon sonrasında en az yedi gün süre ile rehabilite edilmesi olduğunu, Kanun gereğince de sağlıklı bir sokak hayvanını barınağa alınabilmesinin imkânı bulunmadığını, belediyelerin sahipsiz hayvanların alınarak aşılanması, işaretlenmesi ve alındığı ortama bırakılması ile yükümlü olduğu ayrıca, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin Dördüncü Kısım Birinci Bölüm Madde 21 d bendinde de geçici bakım evlerinde on gün süre ile gerekli duyurular yapıldığı halde sahiplendirilmeyen hayvan kontrollerinin aşıları ve tıbbi müdahaleler ile kısırlaştırmaları yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yedi gün sonra kayıt altına alınıp müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri üzerinden olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları ortama geri bırakıldığını, bu ortamlarda belediyelerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde besleme odakları kurduğunu ve hayvanların beslenmesine yardımcı olduklarını, hayvanların hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılamayacağının belirtildiği ifade edilmektedir.
Özetle kanun gereği sokak hayvanlarının toplanarak barınaklara hapsedilmesi mümkün değildir.
Belediyemiz, sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarını, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 12/05/2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapmaktadır.
Ayrıca belediyemize ait Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bu kanun kapsamında gerekli tüm çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında sokak hayvanları gerekli cerrahi müdahaleleri yapıldıktan ve yasal süre dolduktan sonra alındığı ortama geri bırakılmakta olup ekiplerimiz tarafından takip edilmektedir. Beslenmelerine dikkat edilerek Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kurulan Sokak Hayvanları Besleme İstasyonlarına düzenli olarak mama bırakılmaktadır.
Son zamanlarda şehir merkezinde sokak hayvanlarının sayısının artmasında ise köpeklerin özellikle köylerden getirilip şehir merkezine bırakılmasının etkili olduğu yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmiştir. Bunun önüne geçmek adına gerekli çalışmalarda yapılmaktadır.”

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