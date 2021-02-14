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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Özel İdarespor galibiyet sersini sürdürdü

İHA

Bayburt Özel İdarespor galibiyet sersini sürdürdü

Bayburt Özel İdarespor, Karabük deplasmanından 30’lık skorla galip ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürdü.
TFF. 2. Lig Kırmızı Grup 23’ncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Karabükspor’a konuk olan Bayburt Özel İdarespor 90 dakika sonunda sahadan 30’lık farklı skorla galip ayrıldı. Bayburt Özel İdarespor, puanını 23'e yükseltti.
Necmettin Şeyoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakem üçlüsü Yusuf Aydın, Yakup Keçeci ve Ahmet Bingöl’den oluştu.
Maça hızlı başlayan Bayburt Özel İdarespor 3’ncü dakikada Emre’nin golüyle 10 öne geçti.
Maçın 20. dakikasında sol taraftan ceza sahasına yapılan ortaya Karabüksporlu oyuncunun topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Bayburt Özel İdarespor Uğur Mustafa Türk’le penaltı atışını gole çevirerek skoru 20’a getirdi.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Uğur Mustafa Türk kendisinin ikinci takımının 3’ncü golünü atarak skoru 30 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmayınca Bayburt Özel İdarespor sahadan 30 galip ayrıldı. Üç hafta üst üste galip gelerek 9 puanı hanesine yazdıran Bayburt Özel İdarespor, ligde 16. sıraya yükseldi.
Bayburt Özel İdarespor, 24. hafta karşılaşmasında 18 Şubat 2021 Perşembe günü kendi sahasında Gençosman Stadyumu'nda lig dördüncüsü Turgutluspor'u ağırlayacak.

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