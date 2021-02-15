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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Adliyesi'nde 'Adli Görüşme Odası' hizmete girdi

İHA

Bayburt Adliyesi'nde 'Adli Görüşme Odası' hizmete girdi

Bayburt Adliyesinde 'Adli Görüşme Odası'nın yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başladı.
Konuya ilişkin Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan şu açıklama yapıldı:
“Sosyal devlet, kişilere sadece temel hak ve özgürlükler sağlamakla yetinmeyen, aynı zamanda, vatandaşların sosyal durumlarını iyileştirmeyi, onlara insan haysiyetine yaraşır bir yaşam şekli sunmayı, onları sosyal güvenliğe kavuşturmayı kendine ödev bilen devlet anlayışıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtildiği üzere; aileyi, toplumu ve her şeyden önce her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri almakla yükümlü, sosyal bir hukuk devletidir. Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürüsü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi ile Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinde çocukların ve şiddet mağduru kadınların adli süreçte korunmalarına ilişkin tedbirlerin taraf devletlerce alınması öngörülmüştür.
Ülkemizde son yıllarda yaşanan adalet sistemindeki değişim ve dönüşüm sürecinde, çocuklara yönelik uygulamalarda önemli ilerlemeler sağlanmış; mevzuat güçlendirilmiş, örgütlenmede değişikliklere gidilmiş ve çocuk koruma uygulamalarında kalite standartlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Bakanlar Kurulunca kabul edilen 20152019 dönemine ilişkin Yargı Reformu Stratejisi ile 20152019 dönemine ilişkin Adalet Bakanlığı Stratejik Planında; “Çocuk adalet sisteminde çocuğun etkin korunması için gerekli önlemlerin alınması ve kurumlararası işbirliğinin güçlendirilmesi”, “Çocuklara yönelik adli süreçlerde özel önlemlerin etkin hâle getirilmesi”, “Aile içi şiddetle mücadelede koruma ve soruşturmanın etkinliğinin artırılması” hedef ve stratejilerine yer verilmiştir. Bu kapsamda; Bakanlığımızca yeni bir hizmet modeli olarak 'Adli Görüşme Odaları' hayata geçirilmiştir. Bayburt Adliyemizde de 'Adli Görüşme Odası'nın yapımı tamamlanmış ve hizmet vermeye başlamıştır. Özel ortamlarda ifade ve beyanlarının alınması gerektiği veya fail ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen hallerde “çocuğun üstün yararı” ilkesi gözetilmek suretiyle öncelikli olarak mağdur, tanık ve suça sürüklenen çocuklar, cinsel suç ve aile içi şiddet suçu mağdurları ile diğer kırılgan gruba dahil mağdurların adalete erişimlerinin güçlendirilmesi, maddi hakikatin ortaya çıkarılabilmesi ve ikincil örselenmelerinin engellenebilmesi için bu kişilerin mevcut fiziksel, zihinsel ve psikolojik durumları da gözetilerek ifade ve beyanları savcılık ve mahkemeler tarafından 'Adli Görüşme Odası'nda alınacaktır.”

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