Vali Epcim’den Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı Vali Epcim’e teşekkür eden Başkan Pekmezci kendisini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Kendisine gösterdiği ilgiden ve misafirperverliğinden ötürü Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'ye teşekkür eden Vali Cüneyt Epcim ise çalışmalarında başarılar dileyerek karşılıklı görüş alış verişinde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.