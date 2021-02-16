Bayburt’ta haftalık vaka sayısı 60,71oldu

Bayburt’ta il bazında 7 günlük Covid19 vaka sayısı 60,71 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 7 günlük covid19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, paylaşımında “Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 814 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid19 vaka sayısında Bayburt’ta 60,71 olduğu görüldü.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.