Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Bayburt ve Erzincan’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi dolayısıyla ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bayburt’un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü BayburtErzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı ile BayburtGümüşhane kara yolundaki 1875 rakımlı Vauk Dağı geçitlerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergah üzerinde temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

ErzincanSivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitleri ile ErzincanGümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Trafik polisleri, yoğun kar yağışı nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde beklemeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.