Bayburt’ta kar mesaisi

Bayburt’ta kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Türkiye genelinde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Bayburt'ta da etkili oldu.

Kar yağışının ardından esnaf ve vatandaşlar dükkan ve işyeri önlerinde biriken karı süpürerek güne başladı. Öte yandan, Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri gece saatlerinden itibaren kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yaptı. Bayburt Belediyesi temizlik görevlileri ekipleri ise kaldırımlardaki kar küreme çalışmalarını hızlandırarak, vatandaşların kaldırımlarda rahatlıkla yürüyebilmesi ve olası bir kaymadüşmenin önüne geçilebilmesi için Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere ara sokaklardaki kaldırımlarda titizlikle çalışmalarını yürüttü. Bunun yanı sıra polis ekipleri kar nedeniyle sürücülerin yavaş ve dikkatli gitmesini hatırlatarak, gizli buz tehlikesine karşı ise sürücüleri uyardı.

Kar yağışı yüksek rakımlı güzergâhlarda daha etkili olurken Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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