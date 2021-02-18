Bayburtlu Vali Salih Ayhan’ın babası Ednail Ayhan vefat etti

13 şehidin katili işte o alçak!

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Bayburtlu olan Sivas Valisi Salih Ayhan’ın babası Ednail Ayhan, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Bayburt’ta yaşayan 68 yaşındaki Ednail Ayhan kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vali Salih Ayhan’ın babası Ednail Ayhan’ın cenazesi, 18.02.2021 (Perşembe) Saat 14.00’da Bayburt ili, Demirözü ilçesi, Çiftetaş köyünde defnedilecek.

Covid19 tedbirleri ve zorlu hava koşulları sebebiyle cenazeye katılım sınırlı tutulacak olup, taziyeler telefon ile kabul edilecek.

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