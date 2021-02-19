Kop Dağı'nda ulaşıma 'kar' engeli

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)BAYBURT'ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kop Dağı Geçidi'nde geçişine izin verilmeyen ağır tonajlı araçlar kent merkezinde bekletiliyor.
Karadeniz´in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. BayburtErzurum arasındaki D-915 karayolunun 2 bin 409 rakımdaki Kop Dağı Geçidi'nde kar ve buzlanma trafikte aksamalara neden oldu. Kop Dağı´nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Araçlar kent merkezinde bekletiliyor. Karayolları ekipleri, yolu açık tutmak için kar küreme çalışması yürütüyor. Trafik ekipleri, güzergahı kullanacak sürücüleri, düşük hızda seyretmeleri, kar ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor. Belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme çalışması başlattı.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2021-02-19 22:58:14
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