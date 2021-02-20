Emniyet Müdür Yardımcısı Güney'den veda ziyareti

1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi eden ve Ankara'ya Polis Başmüfettişi olarak tayini çıkan Bayburt İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güney, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye veda ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, Bayburt’a yapmış olduğu hizmetlerden ötürü Emniyet Müdür Yardımcısı Güney'e Bayburtlular adına teşekkür ederek plaket takdim eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yeni görevinde başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.