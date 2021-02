Vali Epcim’den kurtuluş mesajı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Epcim, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Necip milletimizin yüz yıl önce hürriyet ve istiklal uğruna verdiği şanlı mücadeleyi gururla yeniden idrak edeceğimiz Bayburt’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü hep birlikte heyecan ile karşılamaktayız.

Birinci Dünya Savaşı’nda Yemen’den Galiçya’ya, Kafkaslardan Çanakkale’ye yedi düvele karşı duran Türk Milleti, her bir ferdiyle mukaddesatı uğrunda destanlaşan mücadelelere imza atmıştır. Her türlü imkandan yoksun olmasına rağmen, sinesindeki iman ve dimağlardaki hürriyet sevdasından güç alan milletimiz düştüğü yerden yeniden ayağa kalkmış, korku ve esarete ram edilip tarih sahnesinden silinmek istenen bir milleti; adalet, hürriyet ve istiklalin sancaktarı haline getirmiştir.

Toplu halde yakılan insanlarımız, evladının hayatı bahis konusu edilen analarımız, namusu uğruna canlarına kıyan genç kızlarımız ve daha nice evladımız şenaatle dolu bu süreçte şehadet mertebesine erişmiştir.

Mareşal Fevzi Çakmak Paşa’nın muvaffak olmuş İkinci Plevne olarak nitelediği Kop Müdafaası ve Bayburt ilimizin düşman işgalinden kurtuluşu geçmişe bakıldığında bu çerçevede ayrı bir öneme haizdir. Kop Dağı Müdafaası; Türk Milleti ve vatanperver Bayburtluların, kendi kaderini tayin etmesine izin vermeyenlere karşı; Çanakkale’nin ardından verdiği en anlamlı cevaptır. Aynı şekilde Bayburt ilimizin düşman işgalinden kurtuluşu; eşi, benzeri görülmemiş bir cinnet haliyle Aziz Milletimize, işkence ve katliamları reva gören vahşi çeteler ile emperyalist güçler için unutulmayacak bir ders olmuştur. Vatanı, milleti, namusu ve mukaddesatı söz konusu olduğunda her türlü zorluğa göğüs gererek, kutlu bir geleceğin müjdecisi olan kadirşinas hemşerilerimiz; aynı inanç ve iradeyle bugün de bölgesinde ve yakın coğrafyasında mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir.

Milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de üzerine yapılan tüm planları parçalayacak, karanlık planları alt üst edecek güç, azim ve dirayetle hedefine doğru ilerlemektedir. Geçmişte yaşanan acı hatıralar, bugün bizlere yol gösteren, değerli ve unutulmaması gereken tecrübeler olarak hafızlarda yerini korumaktadır.

Bu hazin tecrübeler ışığında Bayburt’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü vesilesiyle birlik ve beraberliğimizi çok daha pekiştirmeli, geçmişten daha çok bugünden daha fazla çalışmalıyız.

Unutulmamalı ki; ‘Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur!’

Bu duygu ve düşüncelerle Bayburt’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutluyorum. Vatanımızın ve milletimizin bekası uğruna gerek geçmişte gerekse bugün canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi de bu vesileyle rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükran duygularıyla Yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum.”

